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مسئول ليبى:مقتل وإصابة 3 من حراس سفارة كوريا الجنوبية فى الهجوم المسلح

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مسئول ليبى:مقتل وإصابة 3 من حراس سفارة كوريا الجنوبية فى الهجوم المسلح مسئول ليبى:مقتل وإصابة 3 من حراس سفارة كوريا الجنوبية فى الهجوم المسلح
قال مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسيّة بليبيا العقيد مبروك أبو ظهير إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا الرصاص على حراس أمن السفارة الكورية الجنوبية بالعاصمة طرابلس والتابعين للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسيّة ما أدى إلى مقتل اثنين من حراس السفارة وإصابة آخر.

وأضاف العقيد مبروك، فى تصريح صحفى اليوم، أنه تم نقل جثتى الجنديين إلى مستشفى العاصمة، لافتا إلى أن إصابة الحارس الآخر متوسطة.

وأوضح أن قوات الأمن انتقلت لمكان الحادث وطوقت المنطقة، مضيفا أن الجهات المختصة باشرت التحقيق.

يذكر أن السفارة الكورية الجنوبية لدى ليبيا قد تعرضت لهجوم من قبل مسلحين اليوم مما أدى إلى مقتل اثنين من حرس السفارة وإصابة آخر.
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