النيابة الإدارية تحيل مدير عام بالقابضة للغزل والنسيج للمحاكمة بسبب الفساد

رصدت النيابة الإدارية، قضية فساد جديدة داخل الشركة القابضة للغزل والنسيج، تكشف عن تورط مديرعام بالتزوير في مستندات رسمية للإستيلاء على المال العام.

وبعرض أوراق القضية رقم 83 لسنة 2014 “النيابة الإدارية للصناعة” على المستشار سهير عبدالودود، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة،كشفت تحقيقات أحمد عبدالبديع، رئيس النيابة أن أن مجدي عبدالسلام السيد – مدير عام بالشركة القابضة للغزل والنسيج لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وسلك مسلكاً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة بأن إصطنع عدد 4 إذون توريد نقدية غير مسلسلة بإسم الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس جنيهاً واختلسهم لنفسه دون توريده.

وكانت النيابة الإدارية تلقت من فؤاد عبدالعليم،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بلاغاً للتحقيق وتحديد المسئوليات التأديبية بشأن ما جاء بمذكرة حسام نجاتي مدير عام الحسابات قدمها لرئيس مجلس إدارة الشركة ضد “المتهم” لقيامه بتحرير 4 إيصالات نظير مصاريف إعداد القاعة بمقر الشركة لمناقشة الميزانيات الختامية لكل من الشركة المصرية لكبس الأقطان وشركة مصر الواسطى للغزل والنسيج والشركة الشرقية للأقطان دون التوريد للخزينة واختلسهم لنفسه ’ وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.