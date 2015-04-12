السفارة المصرية في توجو تؤسس رابطة للدارسين التوجوليين فى مصر

استضافت السفارة المصرية فى لومى عاصمة جمهورية توجو الاجتماع التأسيسي لرابطة الدارسين والمتدربين التوجوليين فى مصر23 شخص، تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية سامح شكري بالبدء في عملية التواصل مع الكوادر الإفريقية ومن دول الكومنولث التى شاركت فى البرامج التدريبية التى قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتنظيمها.

تضمن الاجتماع المذكور عرض فيديوهات تعريفية عن قناة السويس الجديدة ومؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري، فضلا عن شرح الجهود التى تقوم بها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى المجالات وبصفة خاصة فى الزراعة والري والأمن والقضاء والصحة وتنمية دور المرأة. كما تم التعريف بجهود كل من مركز القاهرة الإقليمى للتدريب فى مجالات فض المنازعات وحفظ السلام بإفريقيا والمعهد الدبلوماسى المصرى.

وبعد سلسلة من المداولات، تم الإعلان عن إنشاء “رابطة الدارسين والمتدربين التوجوليين بمصر” لتكون بمثابة حلقة الوصل بين السفارة المصرية في توجو وهؤلاء الدارسين التوجوليين، بإعتبارهم اللبنة الاساسية التى ٌيمكن الإعتماد عليها لنقل الصورة الصحيحة عن مصر وللترويج للدور المصرى فى القارة الإفريقية عموما وتوجو خصوصا ولصياغة أفكار ومقترحات التعاون بين البلدين، وبحيث يكونوا سفراء لمصر داخل المؤسسات الحكومية التوجولية المختلفة لدفع مشروعات التعاون التى ترغب مصر فى تنفيذها بتوجو. من المقرر، أن يتم عقد الإجتماع الأول للجنة التنسيقية للرابطة يوم 8 مايو 2015، ليبدأ بعدها العمل الرسمى للرابطة بعد وضع نظامها الأساسى.