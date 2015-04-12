منسق حركة صوت مصر يهنئ الأقباط بجنوب فرنسا بالعيد

حضر السفير طارق يوسف ،قنصل عام مصر فى جنوب فرنسا وفى كنيسة العذراء مريم بمرسيليا احتفالية أقباط مصر بعيد القيامه المجيد ،وبعد الصلاوات قرأ الأنبا إغناطيوس تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني.

وشهدت الاحتفالية حضور كلا من القداس محمد الحوفي،رئيس الجاليه المصريه وتامر شعبان، كما حضر الاعلامى خالد شقير منسق حركه صوت مصر بفرنسا وعضو الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج والذي قدم تهنئه الحركه والاتحاد للمهندس كمال عازر،نائب رئيس الجاليه بمرسيليا.

ومن المعروف أن الجالية المصرية بجنوب فرنسا من أقباط ومسلمين يتجمعون في كل المناسبات الوطنيه والدينية وسط أجواء من الأخوة والوحدة الوطنية.