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الرئيس اليمني يعتزم تعيين نائب له خلال ساعات

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الرئيس اليمني يعتزم تعيين نائب له خلال ساعات الرئيس اليمني يعتزم تعيين نائب له خلال ساعات

الرئيس عبدربه منصور هادي

يعتزم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعيين نائب له، خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق مصادر رئاسية يمنية.

وقالت المصادر، لوكالة الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن هادي “استقر بالفعل على اختيار نائب له وسيصدر قرارا رئاسيا بتعيينه خلال ساعات”.

ولم يكشف المصدر الاسم الذي استقر عليه “هادي”، كما لم يشر إلى طبيعة المهام التي ستوكل إليه.

ويقيم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الرياض منذ الشهر الماضي على خلفية توسع جماعة الحوثيين في الأراضي اليمنية بعد سيطرتها على الشمال، وانطلاقها للسيطرة على المدن الجنوبية.

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