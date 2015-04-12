فريد واصل: الكنيسة لعبت دورا كبيرا فى تحقيق الأمن والاستقرار

هنأت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأعياد القيامة المجيدة.

ومن جانبه قال الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن التناغم الواضح بين المصريين يؤكد على الترابط والتناسق، حيث يتحد الجميع تحت مظلة الوطن العظيم، وأشاد واصل، بالدور الوطنى العظيم الذى لعبته الكنيسة المصرية، خلال الفترة الماضية، والذى ساهمت به فى الوصول إلى قصوى درجات الأمن والاستقرار، والذى جسد روح المواطنة بين أبناء الشعب المصرى العظيم، وأكد على انتشار مبدأ التسامح بين جميع أبناء الوطن.

وأضاف واصل، أن مشاركة الإخوة الأقباط احتفالهم بعيد القيامة المجيد، فهو تأكيد على الاعتزاز بكل المشاعر الأخوية والروابط الأسرية القوية وانتشار مبدأ السماحة الدينية التى يتميز بها الشعب المصرى العظيم.

وأنهى النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، برقية التهنئة التى أرسلها للكنيسة، بأمنياته فى أن يعيد المولى عز وجل، هذه المناسبة الطيبة على الأمة العربية، بالخير.

ومن ناحية أخرى أشاد واصل بالإجراءات التأمينية التى اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات الإخوة الأقباط والكنائس، لضمان استقرار الحالة الأمنية ليفرح الأقباط خلال أعيادهم.