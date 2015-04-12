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النيابة : “الظواهرى” نفى تعرضه للتعذيب داخل محبسه

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النيابة : “الظواهرى” نفى تعرضه للتعذيب داخل محبسه النيابة : “الظواهرى” نفى تعرضه للتعذيب داخل محبسه

محمد ربيع الظواهرى

طالب أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة اعلاميًا بـ”خلية الظواهرى” والمتهم بها 68 متهمًا، فى مقدمتهم “محمد ربيع الظواهرى” شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة ، التحقيق فى وقائع الإنتهاكات والتعذيب التى يتعرض لها المتهمون داخل محابسهم على مدار الفترة الماضية.

من ناحيته أكد ممثل النيابة العامة ان قرار هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى، برئاسة المستشار محمد فهمى، بشأن انتقال النيابة الى محابس المتهمين لبيان شكواهم وطلباتهم، قد تم تنفيذه بالفعل، وفى هذا السياق عقب ممثل النيابة العامة قائلًا : المتهم محمد ربيع الظواهرى نفى تعرضه لأية إعتداءات بمحبسه، وإن كانت شكواه قد تمثلت فى تناقص بعض الأدوية عنه بالإضافة الى مصادرة الأوراق اللازمة للكتابة عنه من جانب إدارة السجن.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية.

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