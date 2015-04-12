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بسبب كثرة العرق.. الرياضيون عرضة للإصابة بالتنيا الفطرية

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بسبب كثرة العرق.. الرياضيون عرضة للإصابة بالتنيا الفطرية بسبب كثرة العرق.. الرياضيون عرضة للإصابة بالتنيا الفطرية
مع ارتفاع درجة حرارة الجو يصبح بعض الأشخاص عرضة للإصابة بالأمراض وخاصة الأمراض الجلدية، وأهمها التنيا الجلدية الذى تسبب مشاكل عديدة لكثير من الأشخاص.

التنيا الملونة


>قال الدكتور أحمد قدح أخصائى أمراض الجلدية التناسلية والذكورة والعقم، إن التنيا الملونة أو المزركشة من الأمراض الجلدية الفطرية والمرتبطة بقدوم فصل الصيف.

أسباب الإصابة بالتنيا


>ويستكمل د. قدح: هناك بعض الأسباب الأخرى المرتبطة بالإصابة بالتنيا الملونة وأهمها:
>1)زيادة إفراز العرق لذلك أكثر الأشخاص عرضة لإصابة بالتنيا الملونة الرياضيين.
>2)نقص مناعة الجسم الأشخاص المصابين بالسكرى.
>3)طبيعة الجلد وقابلية الاستعداد للإصابة بالتنيا الفطرية الملونة وتكرار حدوثها كل صيف.

أعراض التنيا الملونة


>ويتابع د. قدح: التنيا الملونة تصيب الأشخاص فى صورة تغير فى لون الجلد من خلال ظهور بقع بنية أو حمراء أحيانا يصاحبها ظهور قشور وحكة خفيفة فى بعض الحالات.

علاج التنيا الملونة


>وأضاف د. قدح قائلا "عند ملاحظة الشخص ظهور بعض الأعراض على الجلد يجب الذهاب للطبيب المعالج لإجراء الفحص الإكلينكى أو بواسطة جهاز وودزلايت لتشخيص الحالة المرضية والذى تتطلب وصف علاج للمصابين كالآتى":

1)فى الحالات الخفيفة والمتوسطة يتم وصف كريمات أو بخاخ موضعى أو غسول مضادة للفطريات.
>2)فى الحالات الشديدة يتم وصف كبسولات مضادة للفطريات عن الفم تأخذ تحت وصف وإشراف طبى.
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