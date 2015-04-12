3 نصائح للتعامل مع الطفل العصبى أهمها شعوره بأنه صاحب قرار

قد تصبح الأسرة السبب الأول فى عصبية الطفل، والكثير لا يعى هذه الحقيقة، وفى هذا السياق توضح الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، أن الطفل حينما يولد تتشكل طبائعه طبقا للبيئة المحيطة به، فالطفل يولد لا يفقه شيئا وأسرته هى المسئول الأول عن زرع العديد من الطباع المختلفة داخله، وتساعد فى تكوين شخصيته.

وإذا ما تربى طفلك على العصبية فى حياته وعدم القدرة على السيطرة على عصبيته، ينزرع فيه عدم الثقة فى النفس وعدم القدرة على التعامل مع الآخرين، ولهذا تقدم استشارى الطب النفسى بعض النصائح للتعامل مع الطفل العصبى:

1- يجب أن يشعر طفلك أنه صاحب قرار فى حياته، ولا تتحكمين بكل ما يفعله.

>2- عندما يقوم الطفل ببعض الأشياء التى تدل على أنه قد فقد السيطرة على نفسه فيجب عليك أن تتناقشى معه فى أى شىء آخر أو تتركيه يفعل ما يريد حتى لا يشعر أن عصبيته سوف تغير من رأيك فى أى قرار.

>3- عندما يصاب طفلك بحالة من الغضب يجب عليك أن تتعاملى معه بحكمة حتى لا يصيبه العند، أى تتحدثين معه عن الأسلوب اللائق الذى يطرح من خلاله ما يريد دون اللجوء للعصبية، كما يمكنك أن تحضنى طفلك وأنت توجهين له النقد.