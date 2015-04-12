وزير الاتصالات: المرحلة القادم ستشهد انخفاض أسعار الانترنت وارتفاع سرعاته

قال خالد نجم وزير الاتصالات إن الفترة المقبلة ستشهد تخفيض أسعار الإنترنت، والوزارة وجهت الشركات للبدء فى تطبيق سرعات الإنترنت 2 ميجا، موضحاً أن العالم كله تعدى هذه السرعات منذ فترة طويلة.

وأضاف وزير الاتصالات : «سنبدأ فى تطبيق سرعات الـ2 ميجا فى الوقت الحالى؛ لأن البنية التحتية حالياً لا تتحمل سرعات أعلى، ولن نستطيع أن نصل بالسرعات إلى 20 ميجا، بسبب الكابلات النحاسية التى لا تتحمل هذه السرعات، ونسعى إلى الوصول إلى سرعات الـ20 ميجا على المدى البعيد».

وتابع الوزير: «خلال الفترة المقبلة ستصل سرعات الإنترنت فى مصر إلى 20 ميجا، بعد الانتهاء من خطة إحلال وتجديد البنية التحتية للاتصالات، ووصول كابلات الفايبر إلى كل المنازل فى مصر، فمن حق كل مواطن أن يحصل على إنترنت مريح»، وأضاف أنه لا يتحدث عمن يستخدم الإنترنت فى تحميل الأفلام أو تشغيل الألعاب أو من يمتلك سايبر كافيه، ولكنه يقصد المواطن الطبيعى الذى يحتاج إلى الإنترنت فى العمل والتعليم.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الحفناوى المستشار السابق بالاتحاد الدولى للاتصالات، إن زيادة سرعة الإنترنت إلى 2 ميجا، توجه جيد للغاية، فهى أفضل من السرعات الموجودة حالياً، ولكن لا يمكن تعميم هذه السرعات فى كل الأماكن على مستوى الجمهورية، لكن قد تغطى من 60 إلى 70% من المناطق.