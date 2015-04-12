القنصل العام في مونتريال تشارك في احتفالات عيد القيامة المجيد

شاركت أمل سلامة القنصل العام لجمهورية مصر العربية في مونتريـال في احتفالات الجالية المصرية القبطية بعيد القيامة المجيد، حيث حضرت القداس بكنيسة السيدة مريم العذراء في مونتريـال مساء يوم السبت 11 أبريل 2015.

كما قام أعضاء القنصلية العامة في مونتريـال ورؤساء المكاتب الفنية “المكتب التجاري والمكتب الثقافي”بزيارة سائر الكنائس القبطية في مونتريـال لتقديم التهنئة لأبناء الجالية المصرية بهذه المناسبة.

هذا، وقد رحبت الكنائس المصرية برسالة تهنئة السيد رئيس الجمهورية الموجهة إلى أبناء الجالية المصرية القبطية بالمهجر، والتي أكد فيها الرئيس على تلاحم وتماسك المصريين وبقاء أواصر المحبة والمودة قوية وطيدة بين أبناء الشعب المصري العظيم بمسلميه وأقباطه.