استشهاد ضابط و 4 مجندين وإصابة 3 آخرين فى انفجار مدرعة بالشيخ زويد

انفجرت مدرعة أثناء سيرها علي الطريق الدولي “العريش – الشيخ زويد”، مما أسفر عن استشهاد 5 أفراد من عناصر القوات المسلحة، وإصابة 3 مجندين آخرين.

وأكد مصدر طبى أن الانفجار أسفر عن استشهاد الملازم أول أحمد رامي عبدالهادي، وكل من العريف محمد علي رمضان، والجنود مصطفى إبراهيم السيد، شعبان أحمد، وأحمد عبد الشريف، بينما أصيب كل من الجنود تامر صبري السيد، عيسي السيد أحمد، وعلي عرابي عبدالظاهر، بإصابات متفرقة.

تم نقل الجثامين الـ 5، والمصابين الـ 3، إلى مستشفى العريش العسكري.

وأكد شهودد عيان أن عدد من المسلحين قاموا بزرع عبوة ناسفة على الطريق بين كمين الخروبة وكمين كرم القواديس بالشيخ زويد وأثناء سير المدرعة انفجرت العبوة الناسفة مما أسفر عن استشهاد 5 وإصابة 3 من أفراد المدرعة.

وقد فرضت القوات المسلحة طوقًا عسكريًا موسعًا بالمنطقة، وتقوم بحملات عسكرية موسعة، للبحث عن الجناة، وتمشيط المنطقة المحيطة بالحادث.

وكانت قوات الجيش قد نقلت، مساء أمس، معدات ومدرعات جديدة للتمركز بصفة ثابتة بكمين كرم القواديس وهى المرة الأولى منذ تعرضه للاستهداف فى أكتوبر الماضي واستشهاد 31 مجند وإصابة 30 آخرين بنفس الكمين، وتمركزت المعدات وسط إجراءات أمنية مشددة يشهدها الكمين فى الساعات الأولى لتجديده.