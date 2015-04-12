محافظ شمال سيناء ومدير الأمن يتقدمان المهنئين بعيد القيامة فى كنيسة العريش

قدم اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء التهنئة لأقباط شمال سيناء بمناسبة عيد القيامة المجيد خلال زيارته على رأس وفد من القيادات التنفيذية والشعبية لكنيسة العريش.

وكان فى استقبال المحافظ ومرافقيه الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء وقيادات الكنيسة بالعريش، وأعرب "الأنبا قزمان" عن سعادته بمشاركة كل أطياف المجتمع السيناوى للأقباط عيدهم، مؤكدا أن سيناء ستبقى أرضا للسلام.

وشددت قوات أمن شمال سيناء إجراءات حمايتها لكنيسة العريش التى شهدت احتفالات الأقباط بمناسبة "أحد السعف"، وتوافد عدد من الأقباط المقيمين بالعريش لمقر الكنيسة التى تجملت لاستقبال زوارها.