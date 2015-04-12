بعد التتويج بكأس فرنسا..لاعب سان جيرمان: حان الدور للفوز على برشلونة

أكد بليز ماتويدي لاعب باريس سان جيرمان أن تتويج الفريق بكأس الرابطة الفرنسية مهما جدا من أجل اكتساب الثقة اللازمة لتخطي برشلونة في المباراة المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

ويرى الدولي الفرنسي أن سان جيرمان يمر بفترة ممتازة الآن وجاهز للفوز على برشلونة حين يلاقيه في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا على ملعب "بارك دي برنس" يوم الأربعاء المقبل.

وتوج النادي الباريسي بكأس الرابطة الفرنسية يوم السبت بعد سحق باستيا برباعية دون رد تقاسمها الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني.

صرح ماتويدي لقناة (فرانس 2) عقب المباراة قائلا:"من المؤكد أن كل شيء الآن جيد لباريس سان جيرمان".

واستدرك"لعبنا من أجل الفوز وأدينا مباراة جيدة جدا".

وأضاف"باستيا لعب منقوصا لفترة طويلة من المباراة، ولكننا قمنا بالشيء الصحيح..هذه أول كأس كبيرة لنا هذا الموسم، الآن علينا المحاولة للتتويج بثانية وربما ثالثة".

وأردف"كان من المهم أن نفوز حتى نكتسب الثقة من أجل الفوز على برشلونة".

يذكر أن سان جيرمان ينافس على كل البطولات الممكنة هذا الموسم.. فسوف يخوض الفريق نهائي كأس فرنسا يوم 30 مايو المقبل أمام أوكسير، ويتصدر حاليا الدوري المحلي بفارق نقطة عن ليون، ويطمح للإطاحة ببرشلونة من أجل المضي بعيدا في مسابقة دوري الأبطال.