أنشيلوتي: متحفزين لمواجهة أتليتكو بعد رباعية الدوري

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام جاره أتليتكو مدريد في الدوري 4-0 هي حافز لهم قبل مواجهة الروخيبلانكوس في دوري الأبطال.

وشدد أنشيلوتي على صعوبة المواجهة أمام وصيف أوروبا ولكن يرى أنها تختلف تماما عن مباراة الدوري التي تلقى فيها الفريق هزيمة ثقيلة على ملعب "فيسينتي كالديرون".

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا وأمامه مهمة صعبة من أجل الحفاظ على لقبه في البطولة حين يصطدم بوصيفه في دربي العاصمة الإسبانية.

في تصريحات نشرتها صحيفة (ماركا) الإسبانية قال المدرب الإيطالي:"الفريق بالكامل متاح للمواجهة المقبلة".

واستدرك"من الممكن أن نبدأ بالثنائي إسكو وجيمس رودريجيز في مباراة أتليتكو".

وأضاف"الهزيمة برباعية ستحفزنا لمواجهتهم..المباراة صعبة ولكنها مختلفة عن السابقة.. نحن متحفزون وسنقدم أقصى ما لدينا".

وأردف"هل أعلم كيف سأخوض الدربي؟ نعم، أعلم ما سأقوم به..أحتاج فقط لمعرفة النتيجة".

يذكر أن ريال مدريد لم يستطع الفوز على أتليتكو في ست مباريات متتالية منذ التتويج بدوري أبطال أوروبا العام الماضي.. تعادل مباراتان وخسر أربعة.