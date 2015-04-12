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بعد 56 محاولة فاشلة..رونالدو يهز الشباك من ركلة حرة

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بعد 56 محاولة فاشلة..رونالدو يهز الشباك من ركلة حرة بعد 56 محاولة فاشلة..رونالدو يهز الشباك من ركلة حرة

استطاع أخيرا كريستيانو رونالدو تسجيل هدفا من ركلة حرة بعدما 56 محاولة فاشلة في تنفيذ الكرات الثابتة في الفترة الماضية سواء مع ناديه ريال مدريد أو منتخب بلاده البرتغال.

وسجل رونالدو من كرة ثابتة الهدف الأول لريال مدريد أمام ضيفه إيبار في الدقيقة 21 من عمر المباراة التي حسمها فريقه بثلاثية دون رد في الجولة 31 من مسابقة الدوري.

وجاءت هذه الركلة لتنهي معاناة رونالدو مع تنفيذ الكرات الثابتة والتي تعد الأولى له مع النادي الملكي هذا الموسم.

وكانت المرة الأخيرة لقائد منتخب البرتغال التي يسجل فيها من ركلة حرة في الموسم الماضي، حين سدد الكرة أسفل الحائط البشري لفريق بايرن ميونيخ لتسكن شباك الحارس مانويل نوير في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما كانت أخر ركلة ترجمها رونالدو لهدفا في مسابقة الدوري أمام نادي سيفيليا يوم 26 مارس 2014.

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