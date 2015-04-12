تقارير..يونايتد يتخلى عن فان بيرسي نهاية الموسم الحالي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي مانشستر يونايتد يسعى للتخلي عن مهاجمه الهولندي روبن فان بيرسي نهاية الموسم الحالي.

فوفقا لصحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية فإن يونايتد ينوى دفع مبلغ 5 مليون جنيه إسترليني للاعب لانهاء التعاقد رسميا قبل عام كامل من الموعد الرسمي.. يونيو 2016.

وأكد التقرير أن أندية يوفنتوس، إنتر ميلان ولاتسيو الإيطالية أبدت رغبتها في ضم اللاعب بعد رحيله المنتظر عن مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وكان فان بيرسي قريب من الانتقال ليوفنتوس في 2012 ولكنه فضل وقتها البقاء في الدوري الإنجليزي ورحل من أرسنال إلى مانشستر يونايتد.

ويعاني فان بيرسي من قلة المشاركة بشكل أساسي في المباريات مع الشياطين الحمر بسب كثرة الإصابات، وهو ما دفع يونايتد للتفكير في التخلي عنه في ظل النتائج الطيبة التي يحققها الفريق بدون مشاركة الدولي الهولندي.