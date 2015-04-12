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وكيل صحة دمياط الجديد: هدفنا الارتقاء بالخدمة الطبية بجميع القطاعات

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وكيل صحة دمياط الجديد: هدفنا الارتقاء بالخدمة الطبية بجميع القطاعات وكيل صحة دمياط الجديد: هدفنا الارتقاء بالخدمة الطبية بجميع القطاعات
أكد الدكتور جمال عبد الناصر الحسينى، وكيل وزارة الصحة الجديد بدمياط، فى تصريحات صحفية، بعد لقائه العاملين بقطاع الصحة فى دمياط، أن هدفه الأساسى هو الارتقاء بجودة الخدمة الطبية بكل القطاعات الصحية بالمحافظة، من خلال التعاون مع كافة العاملين بقطاع الصحة، مؤكدا أنه يرفع شعار "الله - الوطن - المريض".

يذكر أن الحسينى تسلم عمله وكيلا لوزارة الصحة بدمياط الخميس الماضى، والتقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لبحث أهداف المرحلة القادمة، وعلى رأس أولوياتها الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية بكافة أماكن تقديم الخدمة بالمحافظة والالتزام والانضباط فى العمل وسرعة الانتهاء من كل المشروعات الصحية الجديدة والتواصل مع الوزارة لاستكمال أى احتياجات لقطاع الصحة بالمحافظة وحسن معاملة المرضى لتقديم خدمة طبية مميزة.

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