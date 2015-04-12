ضبط سائق وخادمة يبيعان مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق وخادمة حال قيامهما بعرض مشغولات ذهبية مسروقة للبيع.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات الصاغة مفاده قيام أحد الأشخاص بعرض سبيكة ذهبية للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكن من ضبطه وتبين أنه يدعى "محمود.ب.ا" 30 سنة سائق ومقيم إمبابة/جيزة وبحوزته سبيكة ذهبية وزنت 200 جرام.

وبمناقشته اعترف بسرقتها من داخل مسكن "أحمد.إ.ع" 57 مفتش بوزارة الصحة ومقيم إمبابة /جيزة حال قيامه بنقل أثاث منزله بأسلوب المغافلة بعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما ورد اتصال هاتفى لضباط مباحث القسم من أحد أصحاب محلات الصاغة مفادة تواجد إحدى السيدات وبحوزتها مشغولات ذهبية بقصد التصرف فيها بالبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقة، وعلى الفور انتقلت قوة مباحث القسم وتمكن من ضبطها وتبين أنها تدعى "أمل ع.م" 30 خادمة ومقيمة محافظة المنوفية وبحوزتها كوليه "انسيال ذهب".

وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن المدعوة "ليلى إ.ع.م" 24 مهندسة ومقيمة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب المغافلة مستغلة عملها كخادمة طرفها، وبعرض المضبوطات على المجنى عليها اتهمتها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.