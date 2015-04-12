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تأجيل محاكمة 73 متهما بـ"حرق كنيسة كرداسة" لجلسة 14 أبريل الجارى

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تأجيل محاكمة 73 متهما بـ"حرق كنيسة كرداسة" لجلسة 14 أبريل الجارى تأجيل محاكمة 73 متهما بـ"حرق كنيسة كرداسة" لجلسة 14 أبريل الجارى
ارجأت محكمة جنايات الجيزة،المنعقدة بمعسكر الامن المركزى برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة وأمانة سر أحمد صبحى، نظر محاكمة 73 إخوانيًا متهمين فى حرق كنيسة كرداسة لجلسة 14 أبريل الجارى، لعدم حضور المتهمين بسبب الدواعى الأمنية بالبلاد.

وكان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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مصر 365