القبض على 10 متهمين هاربين من أحكام قضائية متنوعة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، اليوم الأحد، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية.

أسفرت الحملة عن ضبط 10 متهمين هاربين من أحكام قضائية بمراكز قويسنا، أشمون ، منوف، شبين الكوم، قسم شبين الكوم، سرس الليان، هاربين من أحكام فى جنايات حيازة مخدرات وحيازة سلاح بدون تراخيص.

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