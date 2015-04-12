إصابة قائد أتوبيس فى مشاجرة مع آخرين بالإسكندرية

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من العميد إبراهيم عبد العاطى مأمور قسم أول المنتزه، بوصول محمد ا ه 52 سنة سائق بهيئة النقل العام بالإسكندرية مقيم دائرة القسم، مصابا برش خرطوش بالوجه والصدر "لا يمكن استجوابه".

وبالفحص تبين أنه أثناء سير المذكور بالأتوبيس قيادته - بشارع جمال عبد الناصر دائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وعدد "2" من مستقلى الأتوبيس، كل من كريم ج م 24 سنة عاطل مقيم دائرة القسم سبق اتهامه فى القضية رقم 33278/2014 جنح القسم "أقراص مخدرة"، و عبد الرحمن س إ 19 سنة عاطل مقيم دائرة القسم .

قام خلالها المذكوران بالتعدى عليه بالسب والشتم وتدخل الركاب وقاموا بالفصل بينهم وإنزالهما من الأتوبيس، وعقب ذلك استقلا سيارة ميكروباص فقام قائد الأتوبيس بتخطى السيارة وانتظارهما بميدان خليل حمادة دائرة القسم عقب اتصاله بنجله عادل م أحمد 19 عامل الذى حضر وبصحبته "2" من أصدقائه حمزة م إبراهيم 16 سنة عامل ومحمد ز 18 عامل وحدثت مشاجرة بينهم قام خلالها الأول بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته محدثاً إصابة قائد الأتوبيس .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وبحوزة الأول السلاح النارى المستخدم فرد خرطوش محلى الصنع - عيار 12 - وعدد "3" طلقات من ذات العيار .. وبحوزة الثانى سلاح أبيض "سكين ".

بمواجهتهما اعترفا، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة .