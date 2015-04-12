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قراصنة يخترقون حساب قناة "العالم" الإيرانية وينشرون خبر وفاة الحوثى

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قراصنة يخترقون حساب قناة "العالم" الإيرانية وينشرون خبر وفاة الحوثى قراصنة يخترقون حساب قناة "العالم" الإيرانية وينشرون خبر وفاة الحوثى
قالت قناة "العالم" الإيرانية الرسمية الناطقة باللغة العربية، إن حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تعرض للقرصنة، مشيرة إلى أن فرقها تعمل لإعادة الوضع إلى طبيعته، بينما قام القراصنة بنشر صور للشخصيات القيادية ، مع تغريدات مؤيدة لعملية عاصفة الحزم" ضد الحوثيين، والتى تعارضها إيران بشدة.

وقامت مجموعة القراصنة التى تحمل اسم "Cyber__Emotion" حسب ما نشرته "الcnn" بقرصنة الحساب ووضع تغريدات تشيد بعملية عاصفة الحزم، وكذلك تسريب معلومات قالت إنها سرية وحصلت عليها من خلال اقتحام الحساب، دون أن تتمكن CNN من تأكيد ذلك بشكل مستقل.

وعرض مقتحمو الصفحة لتسجيلات تشيد بالعمليات فى اليمن، ووجهوا رسائل دعم لأهل الأحواز -المنطقة العربية فى إيران- وإلى السنة فى ذلك البلد، مؤكدين أن الاختراق هو "لعيون كل مسلم سنى غيور على الأمة العربية"، وجرى إهداء العملية أيضا لطيارى المملكة.

وكان الجدل حول إمكانية اختراق حساب القناة قد بدأ قبل ساعات عندما ثار الخلاف حول حقيقة تغريدة جرت نسبتها للقناة الإيرانية وتشير إلى مقتل شخصيات قيادية فى جماعة الحوثى، على رأسها عبدالملك الحوثى، زعيم الجماعة، الأمر الذى نفته القناة فى وقت لاحق، قبل أن تشير إلى اختراق حساباتها.


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قناة العالم تعلن مقتل عبد الملك الحوثى فى غارة لقوات عاصفة الحزم
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بعد ساعتين من نشر موقعها نبأ مقتل عبد الملك الحوثى.. قناة العالم تنفى
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مصر 365

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