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الرئيس السيسى يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

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الرئيس السيسى يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد الرئيس السيسى يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط بمناسبة عيد القيامة الجديد وأحد السعف.

وقال الرئيس: "خالص التهانى لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وكل الإخوة الأقباط بمناسبة أحد السعف وعيد القيامة المجيد، داعين الله أن يديم علينا جميعا نعم الحب والأخاء ومتمنيين التوفيق لكل المصريين الذين يعتزون بمصريتهم ويبذلون كل الجهد من أجل الحفاظ على وطننا الحبيب والمساهمة فى رفعته دائما.

وتابع الرئيس: "نستغل هذه المناسبة للتأكيد على إعتزازنا بمواقفكم الوطنية فى كل المناسبات والتى تؤكد على حبكم لمصرنا الغالى، بارك الله وحمى شعبها ورعاها، وكل عام وقداستكم وكل الإخوة الأقباط بخير".


>- اليوم.. رئيس الوزراء يزور البابا تواضروس لتهنئته بعيد القيامة المجيد

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