ضبط 4 قطع أسلحة و4 هاربين من قضايا جنائية و50 ألف قرص مخدر بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم الأحد، خلال حملة أمنية مكبرة شنتها المديرية لضبط السلاح غير المرخص والمتهمين الهاربين من قضايا جنائية، حيث قامت بضبط 4 متهمين هاربين من أحكام قضائية، بتهمة "مخدرات – خطف"، كما تم ضبط 4 قطع أسلحة نارية وخرطوش، عبارة عن (1 مسدس – 1 بندقية خرطوش – 3 فِرَد خرطوش محلى الصنع – 5076 طلقة متنوعة)، غير مرخصة، وبحوزة 5 متهمين بالمنيا.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 1006 أحكام قضائية عبارة عن (7 جنايات و425 حبس جزئى و86 حبس مستأنف و331 غرامات جزئية و10غرامات مستأنفة و148 مخالفة و6837 محصلات مالية) بالإضافة إلى تحرير 2101 مخالفة مروية عبارة عن (61 دراجة بخارية و5 سيارات و1016 مخالفة دراجة بخارية و1019 مخالفة سيارات، كما تم ضبط 3 حالات إيجابية تتعاطى المخدرات بين سائقى الطرق السريعة).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 50 ألف قرص مخدر بحوزة كل من "رأفت.ع" 19 سنة عامل، و"محمد.ح" 24 سنة عامل من أسيوط، والمطلوب ضبطهما فى القضية رقم 28/2015 خطف، وبحوزتهما 50 ألف قرص لعقار التامول المخدر، و5700 طلقة خرطوش، بقصد الاتجار.