مصرع بائع وإصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة بسوق بردين فى الشرقية

لقى بائع سمك مصرعه فيما أصيب 3 بائعين بجروح وكدمات، فى مشاجرة بين البائعين، صباح اليوم الأحد، بسوق قرية بردين مركز الزقازيق بالشرقية، وتم إخطار نيابة المركز للتحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع مشاجرة بين عدد من بائعى الأسماك بسوق قرية بردين الأسبوعى، وأسفرت المشاجرة عن مصرع بائع وإصابة 3 آخرين، وتم إخطار الشرطة للسيطرة على المشاجرة وضبط المتهم.