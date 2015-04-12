عاملة تتهم سائقا ومرافقه بمحاولة التعدى عليها جنسيا فى المنوفية

حررت عاملة بمركز أشمون محافظة المنوفية، بلاغا اتهمت فيه سائق ومرافقة بمحاولة التعدى عليها جنسيا حال عودتها من العمل داخل سيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد إيهاب زهنى رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، يفيد قيام "رضا.ج.ع.ش" 18 عاما عاملة بمصنع البصل الكائن بقرية كفر قورص، ومقيمة قرية الحلواصى دائرة المركز باستقلال السيارة رقم 50159 أتوبيس خاص منوفية، للتوجه إلى عملها ففوجئت بقيام قائد السيارة "سعيد.م.م.ق" 25 عاما ومرافقه المدعو "أحمد.ع. م.ع" 22 عاما مؤهل متوسط ومقيمان قرية كفر قورص دائرة المركز بمحاولة التعدى عليها جنسيا، وعندما رفضت قاما بالتعدى عليها بالضرب، وإحداث إصابتها (كدمات بالوجه) فاستغاثت بالأهالى، وتمكنوا من ضبط المشكو فى حقهما بقرية سهواج دائرة المركز .

وبمواجهتهما أنكر قائد السيارة ما نسب إليه، واعترف مرافقه بارتكابه الواقعة، تم التحفظ على السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.