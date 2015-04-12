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العثور على جثة سائق أمام مزرعة بطريق "كفر داود – السادات" بالمنوفية

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العثور على جثة سائق أمام مزرعة بطريق "كفر داود – السادات" بالمنوفية العثور على جثة سائق أمام مزرعة بطريق "كفر داود – السادات" بالمنوفية
عثر أهالى مدينة السادات بالمنوفية على جثة أمام مدخل إحدى المزارع على طريق كفر داود السادات، تم نقلها إلى مستشفى السادات العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات يفيد عثور الأهالى على جثة "نصر حامد عبد العظيم القارح" 51 عاما ومقيم شارع الانجب بمدينة منوف.

وبالكشف عليه تبين عدم وجود ثمة إصابات وبفحصه تبين أن مدرج جنائيا وسبق اتهامه فى 7 قضايا شيكات ومطلوب تنفيذ حكم فى أحدهما 3 شهور، تم نقلها إلى مستشفى السادات العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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