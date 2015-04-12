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المتحدث العسكرى: اللواء أحمد خالد رئيسا لأركان القوات البحرية

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المتحدث العسكرى: اللواء أحمد خالد رئيسا لأركان القوات البحرية المتحدث العسكرى: اللواء أحمد خالد رئيسا لأركان القوات البحرية
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى لـ"اليوم السابع"، إن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة صدق على تعيين اللواء بحرى أركان حرب أسامة منير محمد ربيع قائدا للقوات البحرية، خلفا للفريق أسامة الجندى، الذى تم تعيينه نائبا لرئيس هيئة قناة السويس، بينما تم تعيين اللواء بحرى أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد رئيسا لأركان القوات البحرية.

ونفى المتحدث العسكرى، ما تردد حول تعيين اللواء أركان بحرى أركان حرب محمد مجدى أبو الوفا قائد للقوات البحرية، مؤكدا أن الأخير تم إحالته للتقاعد منذ أكثر من 6 أشهر.

- للواء أسامة منير قائدا للبحرية واللواء فرج الشحات مديرا للمخابرات الحربية

- تعيين اللواء صلاح البدرى مساعدا لوزير الدفاع

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