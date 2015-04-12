أوباما متفائل بشأن الاتفاق النووي رغم تصريحات خامنئي ويؤكد: كلينتون رئيسة ممتازة

أبدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما تفاؤله يوم السبت من إمكان إتمام القوى العالمية الكبرى وإيران لاتفاق للحد من البرنامج النووي الإيراني على الرغم من التصريحات المتشددة التي أدلى بها الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي، نقلاً عن خامنئي.

وقلل أوباما من أهمية مطالب خامنئي بأن يؤدي أي اتفاق نهائي إلى رفع كل العقوبات عن إيران وقال للصحفيين في اجتماع قمة الأمريكيتين في بنما إن خامنئي وآخرين في إيران يخاطبون جمهورهم في الداخل.

وقال أوباما “حتى لو كان رجلا يحمل لقب (الزعيم الأعلى) فلابد وأن يشعر بقلق بشأن ناخبيه.. ربما تكون هناك طرق لبناء اتفاق نهائي يرضي كبرياءهم ورؤيتهم وسياساتهم ولكن يفي بأهدافنا العملية الأساسية .”

وقال أوباما “ما أقوله دائما رغم ذلك هو احتمال حدوث تراجع.”

ولكنه هاجم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين أبدوا اعتراضا على الاتفاق من بينهم جون مكين الذي قال في برنامج إذاعي الأسبوع الماضي إنه وجد تفسير خامنئي للاتفاق أكثر مصداقية من تفسير جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الذي قال إن العقوبات سترفع تدريجيا و”ستعاد بسرعة” إذا خُرق الاتفاق.

وقال أوباما “ليس هذا هو الأسلوب الذي يفترض أن ندير به السياسة الخارجية بصرف النظر عمن هو الرئيس أو وزير الخارجية.”

وأضاف أوباما أنه تحدث مع زعماء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن دور الكونجرس الأمريكي في تقييم الاتفاق النهائي. ومن المتوقع أن يلتقي كيري مع النواب لاطلاعهم على أحدث التطورات هذا الأسبوع. وقال أوباما “ما يشغلني هو التأكد من أننا لن نصدر حكما مسبقا عليه (الاتفاق) أو أن يحاول هؤلاء الذين يعارضون أي إتفاق مهما كان استغلال جدال إجرائي بشكل أساسي للأضرار باحتمال إبرام اتفاق.”

ومن جانب آخر، اعلن الرئيس الامريكي من بنما أن هيلاري كلينتون ستكون رئيسة “ممتازة” للولايات المتحدة وذلك عشية الاعلان المحتمل لترشيح السيدة الاميركية الاولى سابقا للانتخابات الاولية داخل الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2016.

وقال أوباما “كانت مرشحة مهمة (خلال الانتخابات الاولية داخل الحزب الديمقوراطي) عام 2008. كانت دعما كبيرا خلال الانتخابات الرئاسية. كانت وزيرة خارجية استثنائية. انها صديقتي”. واضاف “اعتقد انها ستكون رئيسة ممتازة”.

ومن المقرر أن تعلن وزير الخارجية السابقة هيلاري كلينتون (67 عاما) ترشيحها الأحد على شبكات التواصل الاجتماعي، حسب وسائل اعلام أمريكية قبل ان تتوجه الى ولاية ايوا. وستجري الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.