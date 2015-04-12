لون البول الداكن واصفرار العين والجلد من علامات إصابة الطفل بفيروس A

الالتهاب الكبدى أ

أعراض إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدى أ

أهم الفحوصات التشخيصية للالتهاب الكبدى أ

الالتهاب الكبدى الوبائى "أ" أحد الأمراض الفيروسية التى تصيب الأطفال نتيجة العدوى أو تناول أغذاية ملوثة عن طريق الفم.>قالت الدكتور نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الالتهاب الكبدى الفيروسى أ يصيب الأطفال فوق سن عام، نتيجة تناولهم أطعمة ملوثة.>وتستكمل د.نهى قائلة: يتميز التهاب الكبدى أ بأنه لا يترك أضرارا على الكبد فى حالة تلقى الطفل العلاج المناسب، كما تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد، خاصة فى بداية الإصابة به، إلى أن تتحول إلى ظهور الأعراض التالية:>1) اصفرار بياض العين.>2) اصفرارلون الجلد.>3) لون البول يكون داكنا.>4) لون البراز فاتح.>5) ارتفاع درجة حرارة الجسم.>6) يشكو الطفل من الألم بالجزء العلوى والأيمن بالبطن.>7) قىء>لذلك تنصح د.نهى الأمهات فى حالة ملاحظة ظهور تلك الأعراض السابق ذكرها على طفلها بضرورة الذهاب للطبيب المختص لإجراء بعض الفحوصات الطبيبة مثل تحليل إنزيمات الكبد ونسبة الصفراء بالدم.

وتستكمل د.نهى قائلة: فى حالة ظهور دلائل نتائج الفحوصات إيجابية لنسبة الصفرة والتهاب الكبدى أ بضرورة اتباع الاتى:

>1) حصول الطفل على قسط كاف من الراحة.

>2) إعطاء الطفل وجبات متعددة بكميات صغيرة وتكون خالية من الدهون لتتفادى تعرض الكبد لأضرار.

>3) الإكثارمن إعطائه سكريات مثل العسل الأبيض.

إرشادات ونصائح للوقاية من الإصابة بالتهاب الكبدى أ

>وأشارت إلى أنه يجب على الأمهات مراعاة عزل متعلقات الطفل عن باقى الأسرة لتفادى العدوى سواء ملابسه أو أدوات الطعام، وحتى دورات المياه يجب تطهيرها وتعقيمها عقب استخدام الطفل المصاب به، كما يجب مراعاة الإرشادات التالية للتجب العدوى، ومنها:>1) غسل اليدين باستمرار خاصة قبل الأكل.>2) عدم تناول اللحوم غير المطهية جيدا.>3) الابتعاد عن تناول الطعام المكشوف والمياه الملوثة.>4) الحرص على إعطاء الطفل التطعيمات ضد فيروس التهاب الكبدى.