هبوط اضطرارى لطائرة ركاب إماراتية بمطار اسطنبول

هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإماراتية من طراز "بوينج 300-B777 "- فى رحلتها الجوية من مدينة دبى إلى العاصمة الإيطالية روما- فى مطار آتاتورك الدولى باسطنبول بعد تدهور الحالة الصحية لمواطنة إيطالية تبلغ من العمر 60 عاما.

وذكرت قناة إن.تى.فى. الإخبارية التركية اليوم الأحد أن طاقم الطائرة طلب من برج المراقبة الجوية لمطار آتاتورك السماح بالهبوط الاضطرارى بعد دخول الطائرة المجال الجوى التركى.

وأضافت القناة الخاصة إن الطائرة الإماراتية هبطت بالفعل وتم نقل المواطنة الإيطالية إلى أحد المستشفيات على الفور وبعدها أقلعت مرة أخرى للتوجه إلى روما.

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