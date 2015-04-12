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بالصور.. تكريم الطلبة المتميزين في الأنشطة التعليمية بالوادى الجديد

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بالصور.. تكريم الطلبة المتميزين في الأنشطة التعليمية بالوادى الجديد بالصور.. تكريم الطلبة المتميزين في الأنشطة التعليمية بالوادى الجديد

 

تكريم أحد الطلاب المتفوقين

شهد  اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد،   حفل تكريم وتوزيع شهادات التقدير علي الطلبة المتميزين في الأنشطة التعليمية والمتفوقين علميا  من أبناء مركز الفرافرة وذلك  بقاعة الاجتماعات بديوان عام مركز الفرافرة.

تضمن الحفل توزيع عقود المتفعين من الشباب لقطع الاراضي الخاصة بإقامة ورش ومصانع بالمنطقة الحرفية بمدينة الفرافرة  كفرص عمل جديدة لهم.

وحضر الحفل كلا من  صلاح محمد صلاح،وكيل وزارة التربية والتعليم والعقيد عبد الغني السماحي،القائم بأعمال رئس مركز الفرافرة والعميد محمد جمال مأمور قسم الفرافرة وممدوح ربوح،مدير عام الادارة التعليمية بالفرافرة ولفيف من الجهاز التنفيذي بالوادى الجديد.

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