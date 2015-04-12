أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العاهل السعودى يعفى وزير الصحة من منصبه فى ثانى إقالة خلال شهر

Google+ Print
العاهل السعودى يعفى وزير الصحة من منصبه فى ثانى إقالة خلال شهر العاهل السعودى يعفى وزير الصحة من منصبه فى ثانى إقالة خلال شهر
أعفى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز وزير الصحة أحمد الخطيب من منصبه ليكون ثانى وزير يتعامل مع قضايا الرعاية الاجتماعية يعفى من منصبه فى غضون شهر ضمن خطوات إعادة تشكيل مجلس الوزراء منذ تولى الملك عرش البلاد.

وقالت وكالة الأنباء فى تقرير موجز أمس السبت أن الملك سلمان أمر بتكليف وزير الدولة محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ بمهام وزير الصحة بالإنابة.

ولم تذكر الوكالة السبب وراء إقالة وزير الصحة.

وفى أوائل مارس أعفى الملك سلمان وزير الإسكان من منصبه بعد يوم من تعهده بالإسراع من جهود القضاء على نقص المساكن فى أول خطاب للأمة منذ توليه العرش أواخر يناير.

وجاء ذلك بعد إعادة هيكلة مجلس الوزراء فى أواخر يناير بتعيين وزراء جدد لعدد من الحقائب من بينها الزراعة والتعليم والإعلام.

كما أعاد الملك تشكيل الهيكل الإدارى للدولة بإلغاء عدد من اللجان وتشكيل مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والآخر للشؤون الاقتصادية.

وتندرج قضايا الرعاية الاجتماعية مثل نقص المساكن والتوزيع غير المتكافيء للرعاية الصحية والبطالة بين القضايا السياسية الرئيسية فى المملكة.

ومنذ توليه عرش البلاد بدا الملك سلمان عازما على علاج تلك القضايا بحسم. وفى الشهر الماضى وافق مجلس الوزراء على فكرة فرض رسوم على الأراضى غير المطورة داخل النطاق العمرانى للمدن بهدف توفير المزيد من المعروض من الأراضى فى السوق والحد من أزمة المساكن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات