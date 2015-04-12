العاهل السعودى يعفى وزير الصحة من منصبه فى ثانى إقالة خلال شهر

أعفى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز وزير الصحة أحمد الخطيب من منصبه ليكون ثانى وزير يتعامل مع قضايا الرعاية الاجتماعية يعفى من منصبه فى غضون شهر ضمن خطوات إعادة تشكيل مجلس الوزراء منذ تولى الملك عرش البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية فى تقرير موجز أمس السبت أن الملك سلمان أمر بتكليف وزير الدولة محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ بمهام وزير الصحة بالإنابة.

ولم تذكر الوكالة السبب وراء إقالة وزير الصحة.

وفى أوائل مارس أعفى الملك سلمان وزير الإسكان من منصبه بعد يوم من تعهده بالإسراع من جهود القضاء على نقص المساكن فى أول خطاب للأمة منذ توليه العرش أواخر يناير.

وجاء ذلك بعد إعادة هيكلة مجلس الوزراء فى أواخر يناير بتعيين وزراء جدد لعدد من الحقائب من بينها الزراعة والتعليم والإعلام.

كما أعاد الملك تشكيل الهيكل الإدارى للدولة بإلغاء عدد من اللجان وتشكيل مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والآخر للشؤون الاقتصادية.

وتندرج قضايا الرعاية الاجتماعية مثل نقص المساكن والتوزيع غير المتكافيء للرعاية الصحية والبطالة بين القضايا السياسية الرئيسية فى المملكة.

ومنذ توليه عرش البلاد بدا الملك سلمان عازما على علاج تلك القضايا بحسم. وفى الشهر الماضى وافق مجلس الوزراء على فكرة فرض رسوم على الأراضى غير المطورة داخل النطاق العمرانى للمدن بهدف توفير المزيد من المعروض من الأراضى فى السوق والحد من أزمة المساكن.

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