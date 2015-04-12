بالفيديو.. شلل مرورى أعلى دائرى بشتيل إثر انقلاب سيارة محملة بالحبوب

شهد الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل حالة من الشلل المرورى للقادم من طريق الإسكندرية الزراعى والمتجه إلى محور 26 يوليو و6 أكتوبر، بعد انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشكائر حبوب.

تلقى العقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى، يفيد بانقلاب سيارة، فكلف بالدفع بأوناش تابعة للإدارة لإزالة حطام الحادث.

وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث للعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات.



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