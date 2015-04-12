اللواء أسامة منير قائدا للبحرية واللواء فرج الشحات مديرا للمخابرات الحربية

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة على تعيين اللواء بحرى أسامة منير ربيع قائد للقوات البحرية خلفا للفريق أسامة الجندى، وتعيين اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع، وتعيين اللواء أركان حرب ناصر العاصى قائدا للجيش الثانى الميدانى .>ومن المقرر أن يتسلم القادة الجدد مهام مناصبهم الجديدة خلال الساعات المقبلة، بعد لقاء القائد العام للقوات المسلحة، لتحديد أولويات القيادة خلال المرحلة المقبلة.

وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

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