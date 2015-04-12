أليجري: يوفنتوس استحق الخسارة

اعترف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بأن فريقه استحق الخسارة أمام بارما يوم السبت في الجولة 30 من الدوري الإيطالي وأكد أن البيانكونيري لم يقدم ما يشفع له من أجل الفوز.

وأشار أليجري إلى أن يوفنتوس قدم أداء هزيلا في المباراة وأعطى الفرصة لبارما في أوقات كثيرة للاقتراب من مرماه وفرط في نقاط المباراة الثلاث والتي كانت ستحافظ على فارق الـ14 نقطة في الصدارة بينه وبين روما ولاتسيو.

صرح المدرب الإيطالي لقناة (سكاي سبورتس إيطاليا) عقب المباراة قائلا:"لم نقدم أي شيء في الشوط الثاني واستحقينا الخسارة".

وأضاف"أتمنى أن نستفيق بعد هذه المباراة، ولكننا لا نحتاج لهذا..كانت لدينا الفرصة لكي نبقى على بعد 14 نقطة من روما ولاتسيو، ولكننا لم نستغلها اليوم".

وأردف"بارما لعب بشكل جيد..كنا بطيئين جدا وجازفنا بإعطائهم ثلاث أو أربع فرص خطيرة من الهجمات المرتدة..لم نتحكم في المباراة، وحتى في الشوط الأول بارما هدد مرمانا".

وكانت هذه المباراة والتي خسرها بطل إيطاليا يوفنتوس 1-0 أمام بارما متذيل الدوري هي الأخيرة قبل خوضه المواجهة الأوروبية على ملعبه في دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا أمام موناكو الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل.