أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

القبض علي سيدة إسرائيلية تبحث عن «عريس» من بدو الشلاتين‎

Google+ Print
القبض علي سيدة إسرائيلية تبحث عن «عريس» من بدو الشلاتين‎ القبض علي سيدة إسرائيلية تبحث عن «عريس» من بدو الشلاتين‎

ألقت أجهزة الامن بالشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر القبض علي سيدة اسرائيلية من أصل عراقي تدعي افيفيا الياهو بدور تبلغ 53 عاما، وذلك أثناء تواجدها بسوق الشلاتين، حيث تبين أنها وصلت منذ أسبوعين ثم انتقلت للشلاتين من محافظة أسوان وترتدي عباية سيدات، حيث اشتبه أحد أفراد الأمن بالسيدة اثناء تجولها بالمدينة، وتم اصطحابها لقسم شرطة الشلاتين.

وتبين أن السيدة دخلت مصر عن طريق منفذ طابا الحدودي وتوجهت في رحلة لقنا والاقصر ولأسوان ثم الشلاتين
> وأنها تبحث عن راع أغنام من البدو للزواج به حيث أن والدها كان في الأصل راع غنم.

وتبين من التحقيقات إن السيدة مخالفة للإقامة ومتواجدة في منطقة غير مسموح بها وتم تحرير محضر ضد المتهمة وقررت الجهة الإدارية ترحليها إلي بلادها لمخالفة شروط الإقامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي