القبض علي سيدة إسرائيلية تبحث عن «عريس» من بدو الشلاتين‎

ألقت أجهزة الامن بالشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر القبض علي سيدة اسرائيلية من أصل عراقي تدعي افيفيا الياهو بدور تبلغ 53 عاما، وذلك أثناء تواجدها بسوق الشلاتين، حيث تبين أنها وصلت مصر منذ أسبوعين ثم انتقلت للشلاتين من محافظة أسوان وترتدي عباية سيدات، حيث اشتبه أحد أفراد الأمن بالسيدة اثناء تجولها بالمدينة، وتم اصطحابها لقسم شرطة الشلاتين.

وتبين أن السيدة دخلت مصر عن طريق منفذ طابا الحدودي وتوجهت في رحلة لقنا والاقصر ولأسوان ثم الشلاتين

> وأنها تبحث عن راع أغنام من البدو للزواج به حيث أن والدها كان في الأصل راع غنم.

وتبين من التحقيقات إن السيدة مخالفة للإقامة ومتواجدة في منطقة غير مسموح بها وتم تحرير محضر ضد المتهمة وقررت الجهة الإدارية ترحليها إلي بلادها لمخالفة شروط الإقامة.