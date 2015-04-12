وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيد جاء نصها كالتالى: "قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يسعدنى أن أهنئ قداستكم بذكرى القيامة المجيدة للسيد المسيح داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وأود أن أعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.

كما أننى أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب.

>بارككم الله ورعاكم وكل عام وقداستكم بخير ،,،

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة.

وأصدر الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى توجيهاً لتهنئة الإخوة المسيحيين من قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة الإخوة المسيحيين من أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة

شيخ الأزهر يزور اليوم البابا للتهنئة بعيد القيامة فور عودته من الأقصر