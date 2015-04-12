حرس الحد الجنوبي بالداير.. يقظة دائمة واستنفار متواصل

يبذل رجال حرس الحدود على امتداد الشريط الحدودي بالداير بني مالك شرق منطقة جازان مجهودات جبارة وسهر متواصل من أجل تأمين الحدود الجنوبية لجبال جازان والمحافظة على أمن الوطن وحياة المواطنين، فهم في يقظة دائمة واستنفار على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة تستهدف أمن الوطن.

وتنتشر مراكز حرس حدود محافظة الداير على امتداد الشريط الحدودي جنوبا وعددها ستة مراكز هي: نيد العقبة، ضمد، حطاب، حمر، ظهياء، وفصيل الأمن المساند، وتشمل جميعها حوالي 35 نقطة تفتيش ومراقبة موزعة على هذه المراكز ومزودة بأبراج مراقبة على مواقع مهمة تغطي الحاجة وتحقق السيطرة الامنية للمواقع المتقدمة.

ويعد حرس الحدود أحد الأجهزة المهمة في الجيش حيث يشغل الخط الحدودي الفاصل بين الدولة وجاراتها ويتمركز على الثغور والمنافذ الحدودية وهي المواقع المهمة والاكثر خطورة في الدولة وتتمثل مهامه في حماية الحدود من الاختراق غير المشروع ومنع عمليات التسلل والتهريب للبضائع والممنوعات مثل المخدرات والأسلحة.

واوضح ل "الرياض" قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي أن جهاز حرس الحدود بمنطقة جازان يعمل ضمن منظومة امنية متكاملة تعمل وفق خطط مدروسة ومعدة بشكل جيد وتحوي خططا علاجية طارئة لجميع الاحتمالات، مضيفاً أنه بفضل الله ثم بتوجيهات ولاة الأمر ودعمهم تم تسخير كل الامكانات البشرية والتقنية لمراقبة الحدود وحمايتها وفرض السيطرة الكاملة عليها وردع أي محاولات اختراق تهدد أمن البلد.

ونوه اللواء العتيبي إلى أن الحدود الجنوبية لمنطقة جازان معززة بكفاءات ميدانية وادارية كما يتم دعم الميدان من فترة الى اخرى بعدد من كوادر المدربين المؤهلين كل في مجال تخصصه، كما تمتلك أجهزة اتصال بمواصفات جودة عالية إضافة الى كاميرات الرؤية الحرارية بمختلف انواعها والنواظير الليلة والنهارية.

وأكد أنه منذ انطلاق تحالف عاصفة الحزم لم يحدث على امتداد الشريط الحدودي لمنطقة جازان ما يثير القلق ولم تحدث أي مواجهات مباشرة مع العدو ولم تتعرض مراكز حرس الحدود لأي اصابات، مضيفاً أن "رجالنا كعادتهم يتمتعون بمعنويات مرتفعة حتى في أصعب الظروف ما يمكنهم من ممارسة مهامهم بمهارة عالية ومواجهة أي مخاطر بكل شجاعة وتفان واخلاص".

وابدى اللواء العتيبي اعجابه بما حققته عاصفة الحزم من خفض لاعداد المهربين والمتسللين لداخل الوطن عبر الحد الجنوبي مشيراً إلى أن ذلك بفضل الله ثم يقظة رجال حرس الحدود.

وعن مبادرة مواطني الحد الجنوبي بجبال جازان وتعاونهم لحفظ الأمن الداخلي قال اللواء العتيبي: "مبادرتهم ليست بمستغربة عليهم وتنم عن حبهم وولائهم لهذا الوطن كما انها تدل على تقديرهم لجهود رجال الأمن بشكل عام ورجال حرس الحدود بشكل خاص لا سيما المنظومة الأمنية بكامل طاقتها تعمل لتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين في هذا البلد، وأن الحاجة إلى تعاونهم كبيرة لا سيما والمواطن هو رجل الأمن الاول".

وأشار العتيبي إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأبنائه من رجال حرس الحدود بالخطوط الأمامية ادخلت السرور عليهم ورفعت روحهم المعنوية، كما أنه - حفظه الله - قدم اثناء الجولة الحدودية توجيهات قيمة أسهمت في انجاز التنسيق الناجح بين الجهات الامنية بالمنطقة لتحقيق الاهداف المنشودة.

من جانبه بين محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني انه خلال جولته على الشريط الحدودي بالداير بني مالك وتفقده لعدد من النقاط الأمنية المتقدمة في خط المواجهة، لمس التمركز الجيد والمهارة العالية لأفراد حرس الحدود مع الروح المعنوية العالية، مشيراً إلى: "أن وعورة تضاريس المنطقة الحدودية الممتدة مع اليمن ومساحاتها الشاسعة بين الجبال الشاهقة والأودية العميقة لم تثني رجال القطاعات الأمنية على طول الشريط الحدودي بالداير عن تأدية عملهم والسهر ليل نهار لحماية وطننا وأرضنا".

واضاف: "أن استشهاد احد جنودنا البواسل اعطى البقية حافز للمناضلة والاستمرار لإتمام واجبهم تجاه هذا الوطن الغالي لأنهم ومنذ أن التحقوا بهذا القطاع يعلمون جيدا أن أمن الوطن فوق كل اعتبار وأن أرواحهم وأبناءهم فداء للوطن".

وأكد الشمراني أنه اثناء اجتماعه بمشايخ تلك القرى الحدودية وأعيانها وبحضور لجنة حرم الحدود ناقش عددا من الأمور وعلى رأسها التعاون مع حرس الحدود وجميع الجهات الامنية لردع كل من يقترب من الحدود ويريد بالوطن سوءا.

وأكد الشمراني انه منذ انطلاق عاصفة الحزم ومحافظة الداير بقراها الحدودية تنعم بالهدوء وينعم المواطنون بالأمن والأمان على الرغم من قربهم من موقع الأحداث على الحدود الجنوبية.