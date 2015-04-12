قرار «عاصفة الحزم» حكيم.. وجازان تنعم بحياة طبيعية

أكد وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد السويد أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بإطلاق "عاصفة الحزم" جاء استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتحقيقاً للشرعية الدستورية ونصرة لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

وبين:"ان اللحمة الوطنية بين الشعب السعودي النبيل وقيادته الحكمية يشهد ويقر بها العالم أجمع ليس من اليوم، بل منذ تأسيس هذا الوطن العزيز.

وشدد وكيل إمارة منطقة جازان على أهمية قيام جميع المواطنين والمسؤولين بواجباتهم للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار وطننا العزيز.

وطمأن وكيل إمارة المنطقة الجميع أن منطقة جازان تنعم بحياتها الطبيعية بفضل الله تعالى، مشيراً إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لأي طارئ - لا سمح الله- مؤكدا أن القوات المسلحة بفروعها وقوات الأمن العام تباشر مهامها بكل حرص ومسؤولية.

ونوه وكيل إمارة منطقة جازان للتطوير وتقنية المعلومات والمتحدث الرسمي علي بن موسى زعلة بحنكة قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين "سلمان الحزم" وقراره الصائب الحاسم في نصرة الحق والشرعية.

فيما اكد الشيخ عبدالعزيز بن بندر الجماز رئيس الدائرة الجزائية بالمحكمة الادارية بمنطقة جازان بأن ديننا الإسلامي دين هدى، ودين رحمة، دين عقل وقوة يحارب الفساد ويأبى التخريب، دين يحارب الهمجية، دين يحارب الضعف والذل، ولا يرضى بالتكاسل والاسترخاء، والمملكة العربية السعودية هي حاملة لواء الإسلام شرفها الله بخدمة الحرمين؛ لذلك حجم مسؤوليتها كبير.

كما نوه محافظ بيش خالد بن عبدالعزيز القصيبي، بقرار "عاصفة الحزم". وأشار إلى أن ما أحدثته الميليشيات الحوثية باليمن وأهله من الويلات، وتدمير المساجد، وتعطيل المدارس، وسفك الدماء البريئة، وتهديدهم المستمر لأمن المملكة والخليج، مشددا على أن «عاصفة الحزم» جاءت انطلاقا من مسؤوليات المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها، ودعم الشعب اليمني الشقيق، وحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

كما وصف مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة جازان المهندس أحمد سليمان ضايحي القرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله بإطلاقه عاصفة الحزم بالقرار الهام والحكيم.

وقال مدير الشؤون الإعلاميه بإمارة منطقة جازان ياسين بن احمد القاسم بان الدفاع عن الوطن شرف وواجب مقدس، وأن ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله هو الحفاظ على مصالح بلادنا الغالية.