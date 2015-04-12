محافظ بيش يؤدي صلاة الميت على الشهيد جندي أول إبراهيم العامري

جازان - عادل الزائري

تقدم محافظ بيش خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من الضباط وأفراد القوات البرية ومشايخ بيش جموع المصلين في اداء صلاة الميت على الجندي أول ابراهيم بن رازم العامري عقب صلاة عصر يوم أمس، بجامع قرية الغريف بمحافظة بيش، الذي استشهد في مركز عاكفة الحدودي بظهران الجنوب أثناء أداه واجب الدفاع عن الوطن بالشريط الحدودي. وقد قدم محافظ بيش بعد الصلاة تعازي القيادة الرشيدة وتعازي سمو أمير المنطقة لإخوان الشهيد وذويه سائلاً الله أن يتغمد الشهيد العامري بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله في الشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وعبر إخوة الشهيد العامري وذووه عن فخرهم واعتزازهم بأن ابنهم نال الشهادة وهو يذود عن حمى الوطن وثراه الغالي، ضد غدر فئة باغية، لكن أرواح الأبناء وجنود المملكة أغلى ما يقدم على الحد الجنوبي فأرواحهم فداء لكل ذرة من تراب الوطن.