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إنيستا بعد التعادل مع سيفيليا: لا يجب تحويل الأمر لمأساة

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إنيستا بعد التعادل مع سيفيليا: لا يجب تحويل الأمر لمأساة إنيستا بعد التعادل مع سيفيليا: لا يجب تحويل الأمر لمأساة

(إفي): اعتبر لاعب وسط برشلونة الإسباني، أندريس إنيستا يوم السبت عقب التعادل خارج الديار مع سيفيليا بهدفين لمثليهما في الجولة الـ31 من الليجا أنه "لا يجب تحويل الأمر لمأساة لأنها مجرد مباراة واحدة".

وقال اللاعب في تصريحات صحفية عقب المباراة "لعبنا الشوط الأول جيدا للغاية حتى سجلوا هدفهم الذي منحهم متنفسا، بداية من هذا تشتتنا بعض الشيء وهم بات لهم وجود أكبر".

وصرح إنيستا "خلال الشوط الثاني تقدموا وضغطوا، لاحت لنا فرص تسجيل الهدف الثالث ولكن لم يحدث هذا، أهم شيء أننا لا نزال في الصدارة، يجب تحليل الأمر وعلينا مواصلة التحسن وعدم تحويل الأمر لمأساة بعد هذا التعادل".

وتابع اللاعب "المباراة كانت على ملعب يصعب تحقيق الفوز فيه، ولكنهم استغلوا ما أتيح لهم، علينا التحلي بالإيجابية".

وبخصوص الصعوبة التي قد يواجهها برشلونة هذا الشهر حينما يصطدم بباريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري الأبطال قال "علينا أن نتحلى بالثقة وستخرج الأمور بصورة جيدة، لا يمكن التشكيك في هذا".

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