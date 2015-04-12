إنريكي: غضب نيمار؟ لا أريد الحديث عن تلك الحماقات

(إفي): قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لويس إنريكي يوم السبت عقب التعادل مع سيفيليا بهدفين في الليجا بخصوص عصبية لاعبه نيمار عند استبداله والتي التقطتها الكاميرات إنه لا يريد الحديث عن "مثل هذه الحماقات".

وصرح إنريكي في مؤتمر صحفي عقب المباراة حينما سأله أحد الصحفيين بخصوص هذا الموضوع "أنا لا أركز في مثل هذه الترهات، هذه الأسئلة أصبحت موضة وهي نوع من الحماقات، ما يهمني هو أن يفوز فريقي وما يهمكم لا يهمني".

وبخصوص المباراة أضاف "تفوقنا في الشوط الأول بالسيطرة وتقديم كرة قدم عظيمة، الشوط الثاني كان أكثر اتزانا في ظل وجود فرص للفريقين، ارتكبنا أخطاء ودفعنا ثمنها".

وعن تسجيل سيفيليا لهدف التعادل من مرتدة وكون هذا عيب في الفريق تابع "حينما تهتز شباكي أشعر بالاستياء، لا يهمني كيف جاء، لقد كان مسبوقا بخطأ ولكن لم يحدث شيء لازلنا في الصدارة وواثقون من تحسين مستوانا".

وأكمل إنريكي "ليس لي تقييم لنقطة التعادل، لا تهمني إذا ما كانت عادلة أم لا لأن هذا الأمر لا يمكن تغييره".

وحول فرص الفريق في الدوري الإسباني التي يتصدرها بفارق نقطتين عن الريال وفي ظل تبقى سبع جولات قال "لست جيدا في الحسابات، حتى الجولة الـ38 لا يمكن معرفة شيء، نحن نتصدر في الجولة الـ31".

عن مواجهة ريال مدريد مع سيفيليا على ملعب الأخير في الجولات المقبلة صرح "أركز في فريقي فقط وفي جدول مباراياتي".(