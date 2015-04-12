بـ ' سوبر هاتريك ' .. الشاب مينا يقود سلتا فيجو لسحق رايو فايكانو 6-1

(إفي): سحق سلتا فيجو ضيفه رايو فايكانو بستة أهداف مقابل واحد يوم السبت في مباراة الجولة 31 من الدوري الإسباني، والتي شهدت تسجيل اللاعب الشاب سانتياجو مينا لـ"سوبر هاتريك".

ورغم الأداء القوي لرايو في الجولة الماضية أمام ريال مدريد، وخسارته 0-2 بصعوبة، إلا أنه سقط بشكل مدو على أرض سلتا الليلة، رغم أنه كان الباديء بالتسجيل مبكرا في أول دقيقة عبر الأنجولي مانوتشو.

سجل مينا الأهداف الأربعة في الدقائق (ق21 و40 و51 و56) وساهم الأرجنتيني خواكين لاريفي بهدفين (ق6 و37).

ورفع سلتا بذلك رصيده إلى 39 نقطة بالمركز التاسع في جدول الدوري، متفوقا بنقطة واحدة على رايو الذي تراجع للمركز 11.

وعلى صعيد آخر عوض ألميريا خسارته أمام برشلونة برباعية الجولة الماضية بالفوز على زائره جرانادا بثلاثية نظيفة.

سجل الغاني توماس دي بارتي هدفين لألميريا (ق45 و87) وأضاف زميله خافيير اسبينوسا (ق60).

بتلك النتيجة يحصل ألميريا على النقطة 28 ويصعد للمركز الـ15 ، أما جرانادا فيتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير.