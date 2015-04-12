9 نصائح للوقاية من الحموضة أهمها تجنب الملابس الضيقة والأكل بسرعة والطماطم

حموضة المعدة من أكثر الأشياء شيوعا بين الأشخاص، وتتسبب فى شعورهم بالألم فى المعدة والإرهاق والتعب.

وفى هذا السياق تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح الهامة التى تساعد على تجنب الإصابة بحموضة المعدة، وهى:

1- عدم تناول الأطعمة المشبعة بالدهون

>2- تجنب تناول الطعام و الذهاب للنوم، فينصح بتناول الطعام وبعده بساعتين الذهاب للنوم.

>3- تقسيم الوجبات إلى 5 وحبات يوميا، فهذا يساعد على الحد من الإصابة بالحموضة.

>4- تجنب تناول الطعام سريعا، فينصح بتناوله بهدوء.

>5- الابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة، واستبدلها بالفضفاضة، لأن هذا يساعد على تقليل الشعور بالألم المعدة.

>6-الابتعاد عن تناول الأطعمة التى تساعد على الشعور بالألم المعدة، كالبصل و المنبهات كالشاى والقهوة.

>7- تجنب تناول الأطعمة الحمضية كالطماطم.

>8- عدم تناول الأطعمة السريعة.

>9- التخلص من الوزن الزائد يجنبك الشعور بحموضة المعدة.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بالإكثار من تناول الماء لتقليل الشعور بالحموضة، والإكثار من تناول الحليب والزبادى والعسل، لأنها تساعد على تخفيف الحموضة.