أبرز تعديلات "التعليم" على جدول امتحانات الثانوية العامة

قد لا يجد البعض اختلافا واضحا بين جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الحديث قبل التعديل وبعده بالنسبة إليه، لكن ما تم اعتماده أمس من قبل الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، يعد من أكثر اختلافا عن السنوات الماضية، حيث تركت الوزارة يومين للفصل بين امتحان اللغة الإنجليزية، والمادة التى تسبقه، نظرا لطول المنهج ولإتمام المراجعة بشكل أفضل، وحددت له الخميس 11 يونيو المقبل.

وراعى الجدول شروط الوزارة بضرورة وضع 3 أيام للامتحانات فى الأسبوع، من خلال وضع مادة لا تضاف إلى المجموع تفصل فيما بين مادتين أساسيتين، وحدد لطلاب علمى علوم 4 أيام كاملة وطلاب الشعبة الأدبية 4 أيام أيضا لمراجعة علم النفس، ووضعت الديناميكا فى 26 يونيو المقبل.

وسمح الجدول بوجود فترة لطلاب علمى علوم قدرها 4 أيام لمراجعة الكيمياء، ولعلمى رياضيات يومين فقط، حيث يشترك طلاب الشعبة العلمية فى مادتين هما الفيزياء والكمياء، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية مادتين أخرتين هما الأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما يؤدى طلاب علمى رياضيات 4 مواد تخصص هى التفاضل والتكامل والجبر والهندسة الفراغية والإستاتكيا والديناميكا، لينتهى كل الطلاب من الامتحانات فى 30 يونيو المقبل.

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