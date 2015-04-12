إعلان موعد تسليم خطابات تعيين أوائل خريجي"الأزهر" الأسبوع المقبل

قالت فوزية حنفى، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن إجراءات تسليم خطابات تعيين أوائل الخريجين دفعة2013 بالكليات العادية، والتى بدأت من يوم الأحد 5 إبريل، وتستمر حتى 20 إبريل تسير بانتظام مضيفة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر الإعلان عن موعد تسليم خطابات تعيين أوائل كليات جامعة الأزهر منتصف الأسبوع المقبل قبل الانتهاء من تسليم أوائل خريجى الكليات العادية. وأشارت فوزية حسن، إلى أن الجهاز سلم منذ الأحد 5 إبريل خطابات أوائل الخريجين كلية التجارة وكلية التكنولوجيا والتنمية "الكفاية الإنتاجية"، كلية الحاسبات وكلية الإعلام ودار العلوم، وكلية الهندسة وكلية التخطيط العمرانى، وكلية التعليم الصناعى وكلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية، كليات التربية بأنواعها وكلية البنات عين شمس. وأوضحت فوزية حنفى، أن الجهاز سيبدأ اليوم فى تسليم خطابات كلية الطب البيطرى وكلية الزراعة ثم الثلاثاء 14/4/2015 كلية الخدمة الاجتماعية وكلية الألسن وكلية الاقتصاد المنزلى وكلية السياسة والاقتصاد، والأربعاء 15/4/2015 كلية الآداب وكلية الآثار، والخميس 16/4/2015 كلية الحقوق وكلية السياحة والفنادق، والأحد 19/4/2015 كلية العلوم وكلية رياض الأطفال، والإثنين 20/4/2015 أكاديمية السادات وأكاديمية الفنون. موضوعات متعلقة: رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" فى حوار لـ"اليوم السابع": 50% من موظفى الدولة "عمالة زايدة".. والانتهاء من تثبيت المؤقتين أول مايو.. توزيع حملة دكتوراه للعمل كأخصائى أمن.. ووقف ترقيات المسافر للخارجإعلان - Ads إعلان - Ads