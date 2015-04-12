"القومى للعلوم الفلكية": غرة شهر رجب 20 أبريل.. و"شعبان" 19 مايو

قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن شهر جمادى الآخر سيبلغ 30 يوما، بحيث تكون نهايته يوم الأحد الموافق 19 أبريل المقبل، وبالتالى تكون غرة رجب فلكيا يوم الاثنين الموافق 20 أبريل.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 57 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من جمادى الآخر الموافق 18 أبريل وهو يوم الرؤية.

وأشار إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد، عند غروب شمس ذلك اليوم، "يوم الرؤية فى تلك البلدان"، لافتا إلى أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ14 دقيقة، وفى القاهرة بـ13 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 3 إلى 20 دقيقة.

وبالنسبة لشهر شعبان قال تادرس إن غرته ستكون فلكيا يوم الثلاثاء 19 مايو المقبل، لافتا إلى أن هلاله سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 13 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 رجب الموافق 18 مايو.

وأشار تادرس إلى أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة 21 دقيقة وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة وفى باقى محافظات الجمهورية لمدة تتراوح بين 20 إلى 22 دقيقة، أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين 15 إلى 32 دقيقة.

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