تيفاني أند كو تحتفل بمتجرها الجديد في مول الإمارات

احتفلت شركة "تيفاني آند كو." بافتتاح بوتيكها الذي نقل مكانه حديثاً في مول الإمارات، مركز التسوق الأكثر شهرة في دبي. يمتد البوتيك الجديد على مساحة 1518 قدماً مربعاً، ويحتفي بالتراث الرائع لتصاميم تيفاني.

ما أن تطأ قدماك عتبة متجر تيفاني حتى تستقبلك الأناقة الراقية والحسّ بالتألّق، لتتجسّد أمامك مشاعر الحب والرومانسية عند اكتشاف مجموعة الزفاف وما فيها من خواتم الخطوبة من الألماس المطلوبة والمرغوبة بشدّة من حول العالم، معروضة وسط قطع الأثاث المميزة والجدران المطلية باللكر الأبيض. وتطالعك ضمن المجموعة ترصيعة تيفاني الخاصة، Tiffany® Setting، التي حظيت بشعبيةٍ واسعة منذ ابتكارها في العام 1886.

تبهرك في تيفاني تفاصيل الديكور الداخلي من ورق الجدران بلون الجوز المموّه بالذهب، واالثريات المبهرة، والسجاد بنقوش زهرة الماغنوليا التي استوحيت من تحف الزجاج المعشق الخاصة بلويس كومفورت تيفاني، نجل مؤسس الدار والرائد العالمي لحركة الفن الجديد. أما الجزء الخارجي للمتجر فيستعيد ملامح مدخل متجر تيفاني في فيفث أفينيو بأبوابه المشغولة على طراز الآرت ديكو من الفولاذ المقاوم للصدأ. بالإضافة إلى المجموعة المتألّقة من مجوهرات البلاتين والذهب من عيار 18 قيراط المرصعة بالألماس، تدعوك تيفاني للتعرّف إلى مجموعات مديرة التصميم فرانشيسكا أمفيثياتروف، من سجموعتي Tiffany T و Atlas™ من المجوهرات ذات الجمال الجريء والأيقوني.